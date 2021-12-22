Вторые сутки подряд Петербург лидирует по заболевшим COVID-19

В России за сутки коронавирус выявили у 25 264 человек. Больше всего заболевших снова в Санкт-Петербурге, там диагноз поставлен 2166 жителям. На втором месте расположилась Москва – 1904 заболевших, на третьем – Московская область – 1351 больной COVID-19.

Скончались от последствия инфекции 1020 пациентов. Больше всего умерших в Москве – 81, в Петербурге – 60, в Подмосковье – 54.

Всего в России за время пандемии коронавирусом заболели 10 млн 292 тысяч 983 человека, из них 300 269 умерло.

За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 12 процентов. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 58,8 процента.

Пока на территории России превалирует штамм "дельта". Новым штаммом "омикрон" инфицирован 41 человек.