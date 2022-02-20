В Петербурге выявили в 2,6 раза больше заражений, чем в Москве

За сутки в России заразились коронавирусом 170 699 человек. Помещены в ковид-госпитали 10 372 пациентов с COVID-19. Число госпитализаций снизилось за сутки на 33,1 процента, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За 24 часа в стране от COVID-19 скончались 745 человек.

В Санкт-Петербурге выявлены 16 599 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве заболели 6 388 человек. Заболеваемость в столице упала 7 процентов. Суточный показатель заболеваемости снижается четвертый день подряд. В Московской области COVID-19 заразились 4187 человек

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 147 296. С начала пандемии выздоровели 12 365 238 пациентов.

Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в России снизилось после пяти недель непрерывного роста.

При этом впервые с середины января штаб зафиксировал за неделю более 5 000 смертей. По его данным, за последние семь дней умерли 5 252 заразившихся, что на 8,6 процентов превысило показатель предыдущего аналогичного периода.

Летальность новой коронавирусной инфекции упала до 2,25 процента – минимум с апреля 2021 года.

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