Реабилитолог рассказал, как избавиться от ковидной слабости

Ковидная слабость обусловлена застоем венозной крови, заявил врач первой категории, невролог, реабилитолог Алексей Руденко. Из-за сильной интоксикации движение крови по венам замедлено, органы и мышцы недополучают питательные вещества и кислород. Из-за этого после перенесенной болезни возникают трудности с движением.

Руденко указал, что такая слабость не лень, ее не нужно перебарывать и слишком требовательно относится к своему организму. Для восстановления нужно время. Но полный покой тоже ошибка. В зависимости от состояния нужно выбрать посильные нагрузки и наращивать их до привычного уровня. Например, 3 раза в день по 10 минут. Если возникла одышка, следует немного отдохнуть, но ни в коем случае не бросать упражнения.

Привыкнув к пешим прогулкам, можно понемногу вводить кардионагрузки, только потом возвращаться к силовым. Чтобы помочь организму справиться с выведением токсины, обычно принимают антиоксиданты, но для этого обязательна консультация лечащего врача, передает ТАСС.