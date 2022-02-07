Гинцбург: иммунитет к ковиду плохо защищает от новых штаммов

Иммунитет, выработавшийся у тех, кто ранее переболел COVID-19, плохо защищает от новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, формируется не на долгое время", – сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" и медиаплатформы "Смотрим", сославшись на результаты исследования.

Гинцбург пояснил: антитела, которые образуются после перенесенного заболевания, обладают не очень хорошей вируснейтрализующей способностью к новым штаммам.

По словам эксперта, выработать долгосрочный иммунитет позволяет прививка бустерной вакциной. Она помогает сформировать антитела, которые "долго живут" и обладают хорошей вируснейтрализующей способностью.

"Вывод из этого все тот же: надо вакцинироваться и бустироваться вовремя", – заключил Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал, что в в Москве 95 процентов пациентов с положительным тестом на ковид заражены "омикроном".