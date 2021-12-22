Москва уведомила Анкару, что не одобряет присвоение парку имени Дудаева

Россия не одобряет, что в одном из турецких городов парк назвали в честь лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Москва по дипломатическим каналам уже поставила Анкару в известность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается эмоциональной реакции лидера Чечни Рамзана Кадырова, то она вполне ожидаема, считает пресс-секретарь. Глава Республики пережил несколько войн, развязанных террористами, пишет агентство РИА Новости.

"Одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель Дудаев", – добавил Песков.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Лидер Чечни считает, что называть парк в честь Дудаева – это ставить под угрозу отношения Москвы и Анкары.

Также Кадыров пригрозил увековечить в Грозном имя Абдуллы Оджалана. Это основатель Рабочей партии Курдистана, который сейчас отбывает пожизненный срок в турецкой тюрьме.