Кремль не воспринимает интернет-петицию об отставке Кадырова

В Кремле не воспринимают всерьез петицию с требованием отправить в отставку главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такая петиция ранее появилась на портале Change.org.

"Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", – Цитирует Пескова ТАСС.

Также Песков рассказал, что в администрации президента следят за реакцией чеченского руководства на беседу главы государства Владимира Путина с Кадыровым. Встреча состоялась на прошлой неделе.

"Все, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России далее тщательно отслеживается различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами", – указал Песков.

Ранее Песков прокомментировал вопрос кровной мести в Чечне. Он заявил, что такое понятие как кровная месть не коррелируется с российским законодательством.

Внимание к персоне Кадырова связано с тем, что в Чечне объявили о кровной мести семье бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Его и его родственников обвинили в пособничестве терроризму. Жена экс-судьи была задержана, а остальные члены семьи покинули Россию.

Петицию об отставке Кадырова в этой связи составил политик Илья Яшин. Она набрала чуть более 16 тысяч голосов.