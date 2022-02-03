Кремль: ситуация в Чечне под контролем

В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля о том, разговаривал ли Владимир Путин с руководством силовых структур, которое отвечает за порядок в Чечне. По словам Пескова, глава государства находится в ежедневном контакте с руководителями силовых ведомств. Также пресс-секретарь президента не считает, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. "Это субъект Российской Федерации. Больше мне добавить нечего", отметил он.

На вопрос о том, происходят ли события в Чечне с согласия федерального центра, Дмитрий Песков обратил внимание на то, что каждый регион имеет свою повестку дня.

Владимир Путин получил доклад в связи с ситуацией вокруг семья экс-федерального судьи Сайди Янгулбаева и угрозами в адрес журналистов. При этом у Дмитрия Пескова нет ответа на вопрос о том, будет ли президент с этим разбираться.

Представитель Кремля подтвердил информацию о том, что Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает ТАСС. Они поговорили о ряде вопросов, в том числе о работе правоохранителей. Также обсуждались хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики.