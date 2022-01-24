Кадыров опубликовал расследование о семье Янгулбаевых

Свои претензии к семье бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева высказал глава республики Рамзан Кадыров. Он опубликовал расследование деятельности семьи Янгулбаевых. По его словам, они стоят за радикальным Telegram-каналом, критикующим как чеченские власти, так и отдельных жителей Чечни. Его работа ведется из-за рубежа и финансируется правозащитными организациями.

Кадыров переопубликовал скрины семейных чатов и записи разговоров, на которых братья Янгулбаевы обсуждают детали финансовой и правовой помощи правозащитных организаций, в частности "Комитета против пыток" и Freedom House. Кроме того, Абубакар Янгулбаев на них заявляет, что люди бездействуют, "стали овощами, сплошные рабы".

Судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев был уволен с должности "за недобросовестное исполнениях служебных обязанностей". Его сын Ибрагим был задержан за разжигание межнациональной розни и оправданий действий террористов в Чечне в 1990-е годы. Вину он признал, но был отпущен на свободу в связи с декриминализацией этой статьи.

Сайди Янгубаев с женой Заремой Мусаевой и дочерью Алией уехали из Чечни в Нижний Новгород. Его сын Абубакар перебрался в Пятигорск, где начал работу в "Комитете против пыток". В расследовании "Альтернативы 95" также утверждается, что сыновья Янгубаева Ибрагим и Байсангур уехали в Европу, создав в начале 2020 года радикальный Telegram-канал. Его куратором стал якобы Сайди Янгулбаев.

Скандальный поворот дело приняло после того, как в Нижнем Новгороде неизвестные похитили Зарему Мусаеву – супругу Сайди Янгулбаева. Неизвестные представились ей оперативниками из Чечни, которые должны перевезти ее в республиканское СИЗО.

В СИЗО, как заявил Рамзан Кадыров, женщина заработала себе реальный срок заключения, напав на полицейского и едва не лишив его глаза. Семью Янгулбаевых глава Чечни обвинил в призывах и поддержке терроризма и экстремизма.

Адвокат экс-судьи Верховного суда Чечни Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Но это Рамзан Кадыров отреагировал угрозами в соцсетях. Он заявил: "куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены".

Ситуацию вокруг Заремы Мусаевой попросила проверить прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Также пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что особого статуса у чеченских силовиков быть не может, полиция уже работает по заявлениям о произошедшем в Нижнем Новгороде.