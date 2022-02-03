"Острые вопросы": детали разговора Путина с Кадыровым

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, она была доброй, президент "как всегда, поддержал нас" – слова Кадырова приводятся в видео, размещенном в Instagram министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмедом Дудаевым.

Во время встречи обсуждались и острые вопросы, уточнил Кадыров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт встречи, сообщив журналистам, что на ней обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни в целом и конкретные проекты.