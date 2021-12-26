Особые отношения: Песков рассказал о консультациях Путина и Си

Прямо перед саммитом с Джозефом Байденом, прошедшим в видеоформате, Владимир Путин совершил визит в Индию. После этого прошла важная телеконференция с лидером КНР Си Цзиньпином. Совпадения ли это? Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, визит в Индию перед разговором с Байденом был совпадением. Однако Индия и Китай – наши партнеры и союзники.

"Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской народной республикой", – отметил Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

В заявлении из Пекина на прошлой неделе дали позитивную оценку российской инициативе о предложениях США и НАТО по стратегической стабильности.

"И мы продолжим наши консультации, у нас особые отношения", – говорит Песков.

По его словам, эти отношения лидеры двух наших стран старательно выстраивали на протяжении многих лет, крупица за крупицей, и их удалось "действительно вывести на продвинутый уровень стратегического партнерства". Обсуждал Путин с Си и свою беседу с Байденом.