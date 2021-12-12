График президента России: готовятся зарубежные поездки

Российский лидер Владимир Путин готовится к зарубежным поездкам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим"). Однако не уточнил, куда именно может поехать глава государства.

С началом пандемии количество зарубежных поездок президента сократилось. Путин ездил в Нью-Дели, поскольку с Индией сложились привилегированные отношения партнерства, а также в Женеву на переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Также стало известно о планах президента на следующую неделю. Он проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, посетит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, встретится с членами правительства и проведёт переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. Телемоста с французским президентом Эмманюэлем Макроном сейчас нет, но Песков заверил, что такое мероприятие может быть организовано в кратчайшие сроки.