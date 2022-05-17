Песков рассказал об отношениях с Кадыровым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что находится в хороших отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Так он ответил на вопрос о критике в свой адрес со стороны Кадырова.
"Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях, и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга по-дружески", – сказал Песков, выступая на III просветительском марафоне Российского общества "Знание".
Песков напомнил, что против России ведется беспрецедентно напряженная информационная война. Она ведется против каждого, и "это надо выстоять", подчеркнул он.
По словам Пескова, у него есть друзья и знакомые, которые не согласны с его позицией по ряду вопросов и "не понимают сути происходящего".
"Я буду делать все возможное, чтобы обратить их в свою веру", – добавил Песков.
Ранее, комментируя события на Украине, Кадыров заявил, что на месте президента РФ Владимира Путина "уже бы забрал" ее. Песков на это ответил, что внешнюю политику России, в состав которой в качестве субъекта входит Чечня, определяет именно президент.
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