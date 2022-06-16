Песков: Россия не опустится до нелестных оценок лидеров других стран

Российские власти никогда не опустятся до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других государств, это в том числе касается президента США Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Он отметил, что, несмотря на то, что они допускали такое по отношению к главе России, российская сторона не станет говорить какие-то оскорбительные слова в адрес иностранных политиков.

"Это — вопрос для граждан этой страны. Именно они дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться", — сказал представитель Кремля.

Ровно год назад в Женеве состоялся саммит России и США, в ходе которого президенты Владимир Путин и Джо Байден обсудили гарантии безопасности, отношения между двумя странами и другие актуальные на тот момент вопросы.

Накануне Песков заявил, что мир еще год назад ощущал симптомы того, что происходит сейчас. Тогда человечество стояло на пороге новых экономических изменений. В связи с этим вряд ли возможно вернуться к женевскому духу.