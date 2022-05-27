Пушилин рассказал об отношениях с Кадыровым

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым его связывают хорошие и дружеские отношения. "У меня абсолютно со всеми, я считаю, выстраиваются взаимоотношения, в том числе, и с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым", – отметил Пушилин​​​.

Как сообщает РИА Новости, Пушилин и Кадыров находятся на связи, так как подразделения из Чеченской республики принимают самое активное участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Они освобождают населенные пункты Донбасса от националистов, закладывая на будущее фундамент хороших взаимоотношений.

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