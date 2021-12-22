"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию

Российская компания "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке газа, уверены в "Нафтогазе Украины". В связи с этим 21 декабря Еврокомиссию была направлена соответствующая жалоба с просьбой принять меры для нормализации ситуации.

В частности, в документе указывается, что "Газпром" отказался поставлять большие объемы газа в Евросоюз, чтобы создать искусственный дефицит и иметь возможность оказывать давление на ЕС для скорейшего запуска газопровода "Северный поток – 2" без соблюдения требований европейского законодательства.

В своем обращении "Нафтогаз Украины" потребовал обязать "Газпром" выставить на продажу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявлял, что на Украине разработан план действий, способный помешать запуску российского газопровода "Северный поток – 2".