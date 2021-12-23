"Мир-19" подавляет все штаммы ковида, но не затрагивает геном человека

Препарат от коронавируса ”Мир-19” прошел регистрацию в Минздраве, напоминает телеканал "Россия 24". Его разработали в институте Иммунологии Федерального медико-биологического агентства.

Препарат подавляет активность любых штаммов ковида, включая омикрон, при этом не затрагивая геном человека.

"Препарат в клинических исследованиях доказал очень высокую эффективность в снижении вирусной нагрузки в культуре ткани, действительно в 10 000 раз, – рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова. – Клинические исследования доказали его безопасность, хорошую переносимость, и вот вторая фаза показала высоко достоверные преимущества этого препарата перед стандартной терапией. Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах. Препарат является универсальным для любых известных на сегодняшний день мутаций и линий вируса SARS-CoV-2. Исследовано более 800 последовательности этого вируса, от "уханьского варианта" до "омикрона" включительно".