В РФПИ сообщили о лекарстве, которому не страшен "омикрон"

Препарат "Авифавир", зарегистрированный в 2020 году, показал свою эффективность против нового штамма коронавируса, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В сообщении уточняется, что эффективность против штаммов "омикрон" и "дельта" обусловлена воздействию на фрагменты вируса, наименее подверженные мутациям.

Последние исследования показали, что длительный прием препарата не снижает его эффективность. Применение "Авифавира" почти в два раза сокращает острую фазу течения заболевания. Во время приема "Авифавира" температура тела нормализовалась на третий день, тогда как без использования этого препарата облегчение наступало лишь через неделю.

"Авифавир" зарегистрирован Минздравом РФ в конце мая 2020 года, и стал первым препаратом против коронавируса, одобренным к применению в нашей стране. "Авифавир" используется для стационарного и амбулаторного лечения в России и еще в 15 странах. В октябре 2021 года он был внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.