Путин: бюджет России социально ориентирован

Бюджет России носит социально ориентированный характер, сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках Большой пресс-конференции.

В качестве подтверждения этого глава государства призвал посмотреть на такие статьи расходов, как здравоохранение и социальная поддержка.

"Вот по здравоохранению, если взять расходы из федерального бюджета и систему ОМС, и региональные бюджеты – где-то 1,5-1,7 триллионов рублей они тратят на здравоохранение. Рост очевидный", – указал президент.

В целом в 2022 году социальные расходы федерального бюджета могут превысить 4 триллиона рублей, добавил Владимир Путин.

Видео с Большой пресс-конференции Владимира Путина можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим".