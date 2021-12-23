Почему Путин с оптимизмом смотрит в 2022 год

Президент России Владимир Путин ответил и на ряд личных вопросов, заданных ему на Ежегодной большой пресс-конференции в московском Манеже. Глава российского государства ответил, что ему может дать чувство счастья и оптимизма в следующем 2022 году.

Президент признался, что счастье и оптимизма ему придаст реализация намеченных планов. Путин напомнил, что весь смысл работы руководителей страны в том, чтобы жизнь людей стала лучше.

Ранее президент призвал журналистов, 507 из которых были аккредитованы на Большую пресс-конференцию Путина, ярко и тонко доносить до людей информацию, что в жизни не существует большего счастья, чем радость отцовства и материнства. А государство, продолжил Владимир Путин, будет поддерживать большие семьи материально. Очень важно, по мнению президента, выставить цепочку по поддержке материнства и детства от рождения и до окончания ребенком школы.

"Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки", – заверил, отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин.

Путин пообещал и впредь настраивать российские власти на работу по обеспечению лучшего уровня и качества жизни людей.

"Ваша коллега спрашивала по поводу обеспечения интересов пенсионеров. Вот о чем надо думать! Инфляция выросла, сможем мы ее понизить? И как мы скорректируем доходы пенсионеров?" – обратился он к представителям СМИ.

На такую работу по обеспечение лучшего уровня и качества жизни людей надо настраивать все уровни власти – наверху, региональные и муниципальные.

"Планы грандиозные, деньги выделяются колоссальные, – подчеркнул президент. – И нужно их эффективно использовать с тем, чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему".

Прямую трансляцию из московского Манежа вели медиаплатформа "Смотрим", телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и другие.