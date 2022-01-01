"Этот год мы прошли достойно". Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением ко всем жителям страны.

Выражая надежду на добрые перемены в будущем, 2022 году, президент отметил, что нельзя отделять их от событий уходящего года. Страна столкнулась с колоссальными вызовами, но россияне, благодаря солидарности, "научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи", отметил Путин.

"Этот год мы прошли достойно, – сказал президент. – Главная заслуга здесь принадлежит именно вам – гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда". Все трудности мы преодолевали вместе, заявил президент в своем обращении. Была обеспечена защита тех, кто оказался в трудных ситуациях, защита для людей старшего поколения и детей. "Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и гражданина", – напомнил Владимир Путин.

Главная цель российских властей – повышение благосостояния и качества жизни людей, подчеркнул президент. Вместе с тем он отметил, что дальнейшее развитие и процветание страны можно обеспечить только совместно. Очень важен настрой на созидание, стремление принести России пользу.

Основное пожелание президента – это крепкое здоровье для всех. "А к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле, – сказал Владимир Путин. – Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины".