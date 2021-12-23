Повторно заражаются ковидом 1% переболевших и 4% вакцинированных

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что повторные заражения коронавирусом составляют 1% среди переболевших, а среди вакцинированных – 3-4%.

"Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей", – отметил глава государства.

По словам президента, смертность от коронавируса подсчитать весьма сложно, но правительство прикладывает усилия, чтобы все было максимально открыто и понятно, заявил президент.

"Я нацеливаю наши системы здравоохранения и правительство на то, чтобы все было максимально открыто и понятно. Чтобы люди поняли важность этой вакцинации", – сказал Путин.

Глава государства назвал причиной высокой смертности низкий процент вакцинированных.

"Смертность высокая отчего?.. Уровень вакцинирования, иммунитет коллективный у нас низкий – 54,9%", – отметил Путин.

Трансляция Ежегодной пресс-конференции Владимира Путина ведется телеканалом "Россия 24" и медиаплатформой "Смотрим".