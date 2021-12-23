Путин: после ухода из ФСБ ни за кем не слежу

Президент России Владимир Путин перестал за кем-либо следить после того, как ушел со службы в ФСБ. Так глава государства ответил на вопрос о том, следит ли он за деятельностью блогеров.

"Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить. И я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности", — заявил Путин в рамках Ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин занимал должность директора ФСБ до августа 1999 года. 16 августа 1999 года он был утвержден Госдумой в должности премьер-министра.

Большая пресс-конференция с участием Путина проходила в Манеже, она длилась почти четыре часа. За это время президенту России успели задать 55 вопросов. Запись выступления доступна на медиаплатформе "Смотрим".