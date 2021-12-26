Кого не позвали на пресс-конференцию

Важнейшим политическим событием недели стала прошедшая 23 декабря традиционная Большая пресс-конференция Владимира Путина. Попасть в число ее участников смогли далеко не все желающие. Например, не было журналистов "Новой газеты". О том, почему так произошло, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Причиной, по словам пресс-секретаря главы государства, стал "человеческий фактор".

"На самом деле просто забыли, – сообщил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". – Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить".

Большинство СМИ, представителям которых из администрации президента не звонили до последней недели, сами инициативно напоминали о себе. Про "Новую газету" в Кремле вспомнили за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно. Аккредитовать представителей издания было уже невозможно.