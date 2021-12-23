Авария в Улан-Удэ: бюджетники без работы, на улицах патрули

Полиция и Росгвардия вывели на улицы Улан-Удэ 32 дополнительных патруля и еще 12 экипажей ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность в районах, где отключилось освещение после аварии на ТЭЦ №1.

Между тем власти Бурятии объявили 24 декабря нерабочим днем для бюджетных организаций. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на систему отопления.

Владимир Путин, в свою очередь, пообещал сразу после Большой пресс-конференции выяснить, что происходит в Улан-Удэ и оказать помощь, если она потребуется, пишет агентство ТАСС.

Напомним, в ночь на 23 декабря на ТЭЦ №1 вспыхнул пожар. Вышли из строя сразу 4 котла и 2 турбогенератора. Огонь удалось потушить, никто не пострадал, однако проблемы с теплом наблюдаются в 790 многоквартирных домах.

Днем в Улан-Удэ столбики термометров показывали около -23 градусов. Ночью может похолодать ниже -30.