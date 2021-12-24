Авария в Улан-Удэ: горячая вода постепенно возвращается в дома

В жилые дома и социальные объекты Октябрьского района Улан-Уде постепенно возвращается горячая вода и отопление. В ТГК-14 сообщили, что благодаря включению дополнительного оборудования удалось повысить температуру теплоносителя.

Это позволить продолжить поэтапное увеличение температуры теплоносителя и обеспечить поэтапную подачу горячего водоснабжения.

Отключение произошло в результате аварии на ТЭЦ-1, там в ночь с 22 на 23 декабря загорелась электропроводка, были отключены четыре котла. Без тепла остались 95 тысяч человек, сейчас в столице Бурятии 30 градусов мороза.

Работы по восстановлению ведутся круглосуточно, ввести в штатный режим работу ТЭЦ после пожара планируется в субботу.