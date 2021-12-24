ТЭЦ-1 в Улан-Удэ восстановит нормальную работу только весной

Основные работы по восстановлению ТЭЦ-1 начнутся только весной или летом, когда климат позволит снизить нагрузку на оборудование. На ремонт потребуется несколько десятков миллионов рублей, заявил генеральный директор ПАО "ТГК-14" Алексей Лизунов. Сейчас оборудование запитывается по временной схеме.

"К утру субботы, 25 декабря, мы сможем выходить на заданные параметры по теплосети, завтра к вечеру начнется подключение по горячему водоснабжению по всему городу", – сообщил Лизунов.

По словам гендиректора, поврежденное оборудование застраховано.

Короткое замыкание и возгорание на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло в ночь на 23 декабря. В результате около тысячи домов оказалось без отопления и горячей воды. Температура воздуха в Улан-Удэ в настоящее время составляет минус 32 градуса.