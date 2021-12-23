После аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ готовят пункты временного размещения

В Улан-Удэ готовят пункты временного размещения для людей, которые могут остаться без тепла из-за аварии на одной из ТЭЦ. Этой ночью произошло короткое замыкание и возгорание в кабельном отсеке.

Никто не пострадал. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Но после этого отключились четыре котла и два турбогенератора.

На время восстановления подачу теплоносителя снизили. Сейчас ее ведут по резервной схеме.

По словам специалистов, на ремонт может уйти до восьми часов. В случае неудачи под отключение может попасть около тысячи домов. 19 детских садов временно закрыты.