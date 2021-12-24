Студенты, избившие фигуриста Соловьева, встретят Новый год в СИЗО

Таганский суд Москвы арестовал на 30 суток 18-летних студентов Владислава Смирнова и Владислава Яковцева, избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Смирнов и Яковцев ранее раскаялись в содеянном, признали вину и просили домашнего ареста, однако суд отказал им в этом. Таким образом, оба фигуранта уголовного дела пробудут в СИЗО до 21 января 2022 года.

Напомним, инцидент произошел 21 декабря. Фигурист подвергся нападению после того, как заступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову и ее подругу.

В результате драки спортсмен был госпитализирован. Врачи диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести и субарахноидальное кровоизлияние.

Хулиганы сразу же были задержаны полицией. Ими оказались студенты юридических факультетов двух столичных вузов. Изначально на напавших были составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Позднее было возбуждено уголовное дело.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал напавших на фигуриста людей подонками и потребовал для них серьезного наказания. По словам журналиста Владимира Соловьева, хулиганы получат лет по пять тюрьмы.