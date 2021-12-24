МИД РФ: НАТО предложила Москве провести встречу в январе

Североатлантический альянс предложил Москве провести встречу Совета Россия-НАТО в январе 2022 года. Соответствующее предложение российская сторона уже получила, и она готова к диалогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили такое предложение, могу подтвердить, – сказала Захарова. – Сейчас оно в практическом плане рассматривается".

Захарова добавила, что конкретные сроки встречи будут определены позже.

"Мы подтверждаем готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России", – заявила она на брифинге, который транслировали телеканал "Россия 24" и платформа "Смотрим".

Ранее Москва направила Вашингтону и странам-членам НАТО предложения, касающиеся гарантий безопасности. В них говорится, в частности, о нерасширении Североатлантического блока на восток и о неразмещении ракет в зоне досягаемости друг для друга. В Белом доме сообщили, что не готовы согласиться со всеми предложениями России.

23 декабря официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что переговоры РФ и США должны состоятся в январе 2022 года. Более точная дата и место пока не указываются.