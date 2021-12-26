МИД РФ: сроки и формат заседания СРН прорабатываются

Сроки и формат заседания Совета Россия – НАТО пока прорабатываются, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Также идет формирование состава российской делегации. Сроки, модальности, формат и состав пока в проработке, сказал Грушко, его цитирует ТАСС.

Помимо этого, представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что поскольку речь на встрече пойдет о вопросах военной безопасности, то принципиально важно участие в заседании Совета высокопоставленных военных.

Заседание Совета может состояться 12 января, сообщает телеканал "Россия 24". Уточняется, что в этот день в Брюсселе должно пройти заседание начальников Генштабов стран-участниц НАТО. Ожидается, что стороны обсудят взаимные гарантии безопасности в Европе, в том числе в бывших республиках СССР. Видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

Совет Россия — НАТО — главная структура и форум для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между Россией и государствами-членами НАТО. Учрежден 28 мая 2002 года на Римской встрече в верхах Россия – НАТО. На момент заключения соглашения его участники полагали, что ставят точку в холодной войне.