МИД России дал совет странам НАТО

Если страны НАТО хотят сотрудничать с Россией, альянс должен принять миротворческую роль РФ, заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Грушко напомнил, что практически вся история НАТО, несмотря на заявления об "оборонительном" характере блока, это история войн, интервенции, оставившей следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев. Россия же останавливала войны, как это было в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье.

"Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять эту важную роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве и которая вносит критический вклад в поддержание мира и стабильности", – подчеркнул он.

Высокопоставленный российский дипломат заявил также, что на сегодняшний день у России и НАТО нет объединяющей позитивной повестки дня, в результате решения альянса все практическое сотрудничество в зонах общих интересов приостановлено.

Обеспокоенность у России вызывает также тот факт, что США и их союзники концептуально и технически понижают потолок применения ядерного оружия. Предлагаемые Москвой гарантии улучшат безопасность не только России, но и стран НАТО, "особенно тех, что сами себя сегодня называют прифронтовыми", отметил Грушко.

По его словам, НАТО выделяет колоссальные ресурсы под задачи сдерживания России. Эти задачи ставятся во главу угла натовской политики и военного строительства. Не скрывается, что это главное предназначение альянса.