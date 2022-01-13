Итоги встречи в Брюсселе: Россия и НАТО готовы к диалогу

Встряска и разговор по душам. Так разговор делегаций России и НАТО оценил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По словам дипломата, переговоры помогли понять позиции сторон.

Александр Грушко заявил, что Россия готова к диалогу с НАТО по вооружениям в Европе и призывает альянс изложить свое видение безопасности на бумаге, как это сделала Москва. По мнению заместителя министра, есть основания рассчитывать, что представители НАТО сделают это в ближайшее время. До тех пор говорить о дальнейших контактах преждевременно, цитирует слова Глушко телеканал "Россия 24".

В свою очередь в НАТО заявили о желании вновь открыть миссию в Москве, а также возобновить работу российской миссии в Брюсселе. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, у сторон есть серьезные разногласия. Но, несмотря на это, альянс "всегда готов к содержательному диалогу с Россией".

Столтенберг подчеркнул: страны НАТО готовы провести встречу с Россией, чтобы более подробно обсудить все вопросы, представить конкретные предложения и добиваться конструктивных результатов. Союзники в том числе хотели бы обсудить следующие темы: предотвращение опасных военных инцидентов, пути повышения транспарентности военных учений, уменьшение космических и киберугроз.

Также было предложено рассмотреть вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе рассмотреть взаимные ограничения в отношении ракет и вопросы ядерной политики.