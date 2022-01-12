Ни рыба ни мясо: переговорам России и НАТО дали оценку

Россия готова к обсуждению тематики размещения ударных средств в Европе, мяч на стороне НАТО, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"По вопросу ударных вооружений мы готовы к диалогу. Одна из статей нашего соглашения с НАТО предполагает отказ от размещения соответствующих ударных систем в регионах, из которых можно достигать территории других государств-участников", – сказал Грушко. Он добавил, что российская сторона готова говорить не только об этих районах, но и мерах верификации.

Между тем вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев полагает, что заседание Совета Россия-НАТО прошло в жанре "ни рыба ни мясо". Он отметил, что обе стороны остались при своем мнении и предположил, что этот опыт рискуют повторить и предстоящие переговоры в формате ОБСЕ.

По словам сенатора, складывается впечатление, что нынешние переговоры с НАТО, в отличие от предыдущих с американцами, прошли в жанре двух монологов.

"Из хорошего – и натовцы на этот раз слушали наш монолог, а не только мы – натовский", – отметил Косачев. Однако стороны, судя по всему, остались при своем. "Из совсем нехорошего – безопасности в Европе в результате состоявшихся в Брюсселе консультаций совершенно точно не прибавилось. Лишь бы не убавилось", – написал Косачев в Facebook.

Вместе с тем сенатор считает этот опыт не бессмысленным, поскольку капля камень точит. Он добавил, что Россия прилагает "все возможные и невозможные усилия", чтобы лишить этот процесс безнадежности.