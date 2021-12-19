Александр Грушко: единство НАТО поддерживает лишь "угроза с востока"

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил в эфире программы Соловьёв LIVE, что на сегодняшний день "угроза с востока", о которой говорят в НАТО, является единственным фактором поддержания трансатлантического единства, что вызывает опасения.

По словам дипломата, сегодня страны – члены НАТО живут в "своем выдуманном мире", который не имеет никакого отношения к интересам европейской безопасности, а вся деятельность НАТО подчинена только выживанию альянса.

Александр Грушко подчеркнул, что сегодня можно с сожалением констатировать, что сегодня альянс совершил эволюционный кульбит, вернувшись к своему предназначению, которое было сформулировано в 1949 году первым генеральным секретарем НАТО: "Альянс нужен для того, чтобы держать американцев в Европе, русских – вне Европы, Германию – под Европой".

В то же время, по словам дипломата, у России есть все технические возможностями для обеспечения военной безопасности страны, и это признанный факт, а то, чем занимаются в НАТО, – попытка нейтрализовать российские преимущества.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что о российская сторона предлагает превратить военный процесс в политический, который реально укрепит военную безопасность всех государств.

Как сообщалось, в минувшую пятницу, 17 декабря, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент России Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности.