Грушко: на отказ НАТО от диалога Москва ответит созданием контругроз

Предложения России к НАТО должны отвести отношения с Североатлантическим альянсом от опасной черты. Такое заявление сделал в эфире шоу "Соловьев LIVE" замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил: у России достаточно технических возможностей, чтобы обеспечить собственную военную безопасность. По словам замминистра, при отказе НАТО от российских инициатив Москва перейдет в режим создания контругроз. Грушко подчеркнул, что Россия будет последовательно добиваться построения европейской безопасности по своим принципам.

Тем временем немецкий журнал Der Spiegel пишет, что НАТО планирует усиление на восточной границе. По информации издания, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Тод Уолтерс предложил союзникам расширить присутствие войск в Болгарии и Румынии.

С такой идеей он выступил во время секретной видеоконференции, передает телеканал "Россия 24". Как заявил Уолтерс, увеличение контингента стало бы сигналом Москве о том, что в НАТО не намерены бездействовать, наблюдая за действиями России у границ Украины. При этом, как пишет издание, официально альянс пока не подтверждает идею о расширении миссии.

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