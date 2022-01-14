НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы у границ России

Под предлогом угрозы вторжения России на Украину НАТО в ближайшие месяцы может наращивать силу у российских границ. Такое предостережение сделал на итоговой пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом Лавров подчеркнул, что Запад громогласно заявляет, что "если Россия не подчинится требованиям" размещать свои войска на собственной же территории, что само по себе звучит уже абсурдно, то в ближайшие два-три месяца НАТО будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил спецопераций у российских границ.

Прямую трансляцию пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году вели медиаплатформа "Смотрим" и телеканал "Россия 24".

В ходе пресс-конференции Лавров добавил, что от США можно ждать чего угодно в вопросе санкций, но Россия готова к любому развитию событий. Но для обеспечения собственной безопасности Москва не будет бесконечно ждать обещаний Запада о гарантиях.

"Мы знаем и умеем обеспечивать свою безопасность", – подчеркнул Сергей Лавров.

Представители НАТО на переговорах заявили российским дипломатам, что юридически обязывающие гарантии могут предоставлять исключительно членам Североатлантического альянса. И, по словам Лаврова, такая философия подрывает все, что было до этого сделано в ОБСЕ после завершения холодной войны. В том числе и принцип что ни один союз в Евроатлантике не имеет права диктовать свою волю всем другим.