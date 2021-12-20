Глушко: Россию критикуют за откровенные предложения по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко рассказал о максимальной конкретности предложений России по гарантиям безопасности в Европе. Он подчеркнул, что все предложения составлены так, чтобы все было абсолютно понятно.

По мнению Глушко, все критикуют Россию за откровенность ее предложений. Но данный момент в международных отношениях настолько поворотный и рискованный, что никакие намеки не работают. И тут необходимо просто сесть и поговорить, считает Глушко.

При этом НАТО применят свои принципы по-разному. Так, например, альянс не применял "политику открытых дверей" до президентства Билла Клинтона. Данная политика противоречит интересам самого альянса, ведь любое расширение повышает его уязвимость.

Балтийские государства соединяются с основной территорией НАТО через Сувалкский коридор. А в настоящее время эту уязвимость пытаются нейтрализовать, размещая там дополнительные силы. При этом размещение осуществляется фактически в пригородах Петербурга.

Глушко подчеркнул: дальнейшее продвижение в этом направлении – путь к сценарию, которого необходимо избежать.