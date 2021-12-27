Россия прорабатывает условия встречи в Брюсселе 12 января

Ранее сообщалось, что генсек альянса Йенс Столтенберг намерен созвать совещание Совета 12 января. Однако перед встречей необходимо решить ряд вопросов, отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, отдельного внимания заслуживает проработка состава делегации. Дело в том, что из-за недружественных действий североатлантического альянса сейчас в Брюсселе нет аккредитованных при НАТО российских представителей, которые могли бы принять участие во встрече.
Грушко предположил, что в Брюссель поедет делегация из Москвы. Говоря о содержании встречи, замминистра отметил, что главной темой станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении НАТО, пишет РИА Новости.
При этом для России было бы лучше обсуждать предложения по гарантиям напрямую с Вашингтоном, а не с НАТО, в которую входят недружественные России государства. Такую точку зрения высказал российский политолог Андрей Суздальцев. По этой причине его ожидания от предстоящего Совета негативные.