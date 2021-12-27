Россия прорабатывает условия встречи в Брюсселе 12 января

Ранее сообщалось, что генсек альянса Йенс Столтенберг намерен созвать совещание Совета 12 января​​​. Однако перед встречей необходимо решить ряд вопросов, отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, отдельного внимания заслуживает проработка состава делегации. Дело в том, что из-за недружественных действий североатлантического альянса сейчас в Брюсселе нет аккредитованных при НАТО российских представителей, которые могли бы принять участие во встрече.

Грушко предположил, что в Брюссель поедет делегация из Москвы. Говоря о содержании встречи, замминистра отметил, что главной темой станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении НАТО, пишет РИА Новости.

При этом для России было бы лучше обсуждать предложения по гарантиям напрямую с Вашингтоном, а не с НАТО, в которую входят недружественные России государства. Такую точку зрения высказал российский политолог Андрей Суздальцев. По этой причине его ожидания от предстоящего Совета негативные.