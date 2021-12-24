Плюс на минус: Сеть поразили суровые якутские курьеры

Спустя две недели после "черной пурги", которая сметала все на своем пути, Норильск накрыла сильнейшая снежная буря. Скорость ветра достигала 33 метров в секунду. Шквалистые порывы сбивали с ног прохожих, по улицам летали сорванные с крыш листы железа, а украсившие город новогодние елки просто не выдерживали напора стихии и ломались на глазах у жителей. Буран продолжался несколько часов и сейчас уже стих, но арктический циклон не покинул регион и, по прогнозам, непогода сохранится до вечера субботы. Суровый климат Крайнего Севера напомнил о себе даже на полюсе холода, где экстремальные температуры показали на термометрах минус 57.

Рев бензопил не смолкает здесь до позднего вечера. На берегу городского пляжа готовится к открытию ледовый парк. Работать целый день на улице, в минус 47, по плечу только самым закаленным.

"Мороз как мороз. Как помню, всегда так было – минус 50-60. Других морозов я не знаю", – говорит ледовый скульптор Сарыал Саввин.

Минус 57 показали этим утром бытовые термометры в Оймяконе. Полюс холода продолжает поддерживать статус самого холодного места на планете.

Дороги Якутска во власти коварного тумана. Автомобилисты максимально снижают скорость. Все нипочем только курьерам на велосипедах.

На реках другая опасность – наледь, парализует движение по автозимнику. Во многих районах солнце – редкое явление.

Якутяне всегда старались извлечь пользу из своих морозов, продукты можно хранить прямо на улице. В минус 48 природа сама все сделает, тут и никакой морозильник не нужен.

Разрубить застывшее на таком морозе мясо уже невозможно. Только распилить — сейчас это самая популярная услуга.

В республике все активнее ищут решения, как использовать уникальный природный ресурс в туристических целях. Все в том же Оймяконе, например, в разгар морозов предлагают прокатиться на оленьей упряжке.

Как заверяют синоптики, в ближайшее время холоднее не станет, но и ждать потепления тоже не стоит.