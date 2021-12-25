Яркий финал 2021-го: истеричность климата нарастает

Обилие снега в Европейской России и экстремальные морозы, ставшие в эпоху глобального потепления непривычным явлением, стали ярким финалом 2021 года. Год оказался богат на всевозможные природные катаклизмы: от экстремальных дождей и наводнений до рекордных засух и масштабных лесных пожаров. В МЧС уже сообщили, что в уходящем году произошло больше природных катастроф, чем их было в 2020 году. Чрезвычайные ситуации нанесли России ущерб, который может превысить 165 миллиардов рублей. В США потери от катаклизмов, по словам президента страны Джо Байдена, вообще достигли астрономической суммы – 100 миллиардов долларов.

"Климат будет не столько теплеть, сколько становиться нервным. Не более морским или более континентальным, а нервным. Вот эти скачки температуры, более нерегулярные выпадения осадков, более резкое выпадение осадков, когда у вас такое же количества снега или дождя, как было в прошлом, выпадает не за сутки, а за два часа. Или не за два часа, а за 20 минут. А для городского хозяйства или инфраструктуры это очень большая разница", – отмечает директор программы WWF России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин.

"Истеричность" климата нарастает. К каким последствиям это привело в 2021 году – в обзоре наиболее знаковых природных катастроф в России и мире.

2021-й был щедр на различного рода природные аномалии и катаклизмы.

Под конец года стихия нанесла мощный удар по Филиппинам – на острова обрушился сильнейший тайфун Рай. Больше 300 погибших, сотни раненых. Скорость ветра в эпицентре вихря достигала почти 200 километров в час. Показательно то, что катаклизм случился в декабре. Хотя обычно сезон тайфунов длится на Филиппинах с июня по ноябрь.

Стихийные бедствия приходят неожиданно, не по расписанию. Глобальное потепление влияет на их силу и частоту, предугадать ущерб с каждым годом становится все сложнее.

Сразу два разрушительных урагана пронеслись в этом году по территории США. Ида бушевала в Америке в конце лета – начале осени, а Николас – в середине сентября. Десятки погибших, массовые отключения электричества, сотни тысяч домов без света, затопленные города, поврежденная инфраструктура.

Циклоны в этом году терзали и регионы России. Природа, видимо, решила восполнить дефицит влаги в Крыму, который последние годы страдал от небывалой засухи. Этим летом непрекращающиеся ливни привели к сильнейшим наводнениям на полуострове. Больше всего от стихии пострадали Ялта, Керчь, Ленинский и Бахчисарайский районы.

Экстремальные дожди летом накрыли многие районы страны. В общей сложности от паводков пострадали более 600 населенных пунктов. Особенно досталось Забайкалью, Кубани и Приамурью.

Климатологи объясняют рост количества природных катаклизмов перегревом Арктики, из-за которого нарушается нормальная циркуляция в атмосфере.

"Перемещение воздушных масс "север-юг" усилилось, "восток-запад" – практически не изменилось. Это вторжение арктического воздуха, который, по арктическим меркам, очень теплый, всего минус 5-10 градусов Цельсия. Но если доходит до Испании или Техаса… В Техасе люди погибли, просто они не предполагали, что такое может быть. И наоборот, эта же волна с юга, хоп, и у нас в Верхоянске плюс 8", – продолжает Алексей Кокорин.

В Сибири в этом году уже в мае было жарче, чем во многих частях Европы. Севернее Полярного круга воздух прогревался выше +30-ти. Засуха и аномальная жара стали причиной лесных пожаров в Якутии. Дым от них дошел до Челябинска. Огонь едва не уничтожил якутский поселок Бясь-Кюэль: 30 домов сгорели, однако более 300 невероятными усилиями пожарных и волонтеров удалось отстоять.

Лесные пожары летом бушевали недалеко от турецкой Антальи. Позже огонь охватил большую часть на юге турецкого Средиземноморья.

С природными пожарами боролась Греция. На Адриатике стояла самая сильная жара с 1987 года.

С аномальной жарой летом столкнулась вся Европа. Почти плюс 50 на Сицилии и в Афинах, на севере Финляндии температура воздуха достигла почти 37 градусов, 30-градусная жара несколько недель подряд стояла в Москве.

2021 год отличился ростом вулканической активности. На Канарах проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. Лавовые потоки уничтожили сотни домов. Тысячи людей пришлось эвакуировать.

В Индонезии непредсказуемое извержение вулкана Семеру засыпало горячим пеплом 11 поселений, убив десятки жителей.

"В процессе адаптации к этим событиям нам нужно адаптироваться в том числе и ментально. Нельзя расслабляться и думать, что климат безопасен, каким он был в последней половине XX века", – советует доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Константинов.

На фоне всех природных катаклизмов знаковым событием в этом году стало вручение Нобелевской премии по физике ученым, которые занимались исследованиями процессов моделирования климата. Результаты их работы, по всей видимости, очень пригодятся человечеству в ближайшие годы.