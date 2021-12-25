Стала известна причина смерти Альберта Лиханова

Причиной смерти писателя и общественного деятеля Альберта Лиханова стал коронавирус. Он ушел из жизни 25 декабря на 87-м году жизни.

Сообщение о кончине Лиханова появилось ранее в телеграм-канале Общественной палаты РФ.

Лиханов возглавлял Российский детский фонд и Фонд защиты детей, много лет руководил популярным молодежным журналом "Смена".

Главная тема творчества писателя – становление характера подростка, его взаимоотношения с миром взрослых. Его произведения опубликованы в России тиражом в 30 миллионов экземпляров. 106 книг Лиханова опубликованы за рубежом на 34 языках мира.

Книги писателя читали и любили во многих странах. Они прививали желание делать добрые дела многим поколениям детей, сказали в Общественной палате.