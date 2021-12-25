Мужчина с оружием прорвался на территорию Виндзорского замка

Вооруженный мужчина пытался попасть в Виндзорский замок, где сейчас Ее Величество Елизавета Вторая празднует Рождество. Злоумышленника задержали, членов королевской семьи уведомили об инциденте. The Guardian пишет, что задержанному 19 лет он, он из Саутгемптона. В здание молодой человек зайти не смог, его задержали еще на территории замка.

Елизавета II уж второй год подряд из-за пандемии празднует Рождество в Виндзорском замке, обычно королева отправлялась на праздники в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке. В Белой гостиной монарх записала трогательное рождественское обращение к британцам. Она напомнила, что из-за ковида нет возможности отмечать праздник так, как хочется, но стоит постараться провести его с семьей и насладиться счастливыми рождественскими ритуалами, будто то украшение елки, просмотр фильмов, вручение подарков.