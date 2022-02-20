Вместе с британской королевой ковидом заразилось ее окружение

Вместе с королевой Великобритании Елизаветой II коронавирусом заразились и несколько человек из ее окружения в Виндзорском замке, сообщил телеканал Sky News.

Ранее Букингемский дворец проинформировал, что 95-летняя монархиня получила положительный результат теста на коронавирус. У нее наблюдаются слабо выраженные симптомы простуды. Королева надеется, что это не помешает ей продолжить исполнять необременительные обязанности на следующей неделе.

С начала пандемии Елизавета II проводит время преимущественно в Виндзорском замке – королевской резиденции под Лондоном. При этом, чтобы не допустить проникновения инфекции в замок, в разгар эпидемии определенное количество людей находились с ней постоянно и не контактировали с внешним миром. Елизавета II получила три прививки от коронавируса.

10 февраля стало известно, что коронавирусом во второй раз заразился сын королевы, наследник престола принц Уэльский Чарльз. Незадолго до этого он встречался с матерью. Позже инфекция была обнаружена у супруги принца Чарльза герцогини Корнуоллской Камиллы.

6 февраля Елизавета II отпраздновала свое 70-летнее пребывание на троне, впервые в истории британской монархии, пишет ТАСС.