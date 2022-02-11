Букингемский дворец подогрел страхи за здоровье Елизаветы II

У королевы Великобритании Елизаветы II нет симптомов заражения COVID-19, сообщили источники издания Daily Mail.

Как пишет газета, "Букингемский дворец… отказался сообщать, был ли у королевы положительный или отрицательный тест, подогрев страхи за ее здоровье".

Источники Daily Mail настаивают, что королева Великобритании здорова.

Ранее наследник британского престола 73-летний принц Чарльз второй раз заразился коронавирусом. Он общался с Елизаветой II за два дня до получения положительного результат тестирования на коронавирус. Принц Чарльз соблюдает личный карантин, пишет РИА Новости.

В прошлом году Елизавета II получила три дозы препарата от коронавируса. Бустерную прививку ей сделали в октябре. Королевские врачи теперь будут чаще ее тестировать.

Ранее 95-летнему монарху медики рекомендовали отдохнуть от работы и отменить посещение ряда мероприятий. В этом году Елизавета II отмечает 70-летие восшествия на престол.

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