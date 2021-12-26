Главком ВМФ: в России ведется масштабное строительство атомных подводных лодок

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов во время визита на предприятие "Севмаш" заявил, что в настоящее время в России ведется масштабное строительство новых атомных подводных лодок (АПЛ). По словам Евменова, таких объемов закладки, строительства и приемки не было с 1991 года.

25 декабря на "Севмаше" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов". В мероприятии участвовали представители командования ВМФ, органов власти, промышленности.

Николай Евменов заявил, что второй корабль проекта "Борей-А" – "Генералиссимус Суворов" – поступит в Тихоокеанский флот России в 2022 году, и добавил, что атомные подводные крейсеры – стратегический аргумент России.

АПК "Генералиссимус Суворов" был заложен на "Севмаше" 26 декабря 2014 года. В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, повышена безопасность.