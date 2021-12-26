"Газпром" прокомментировал обвинения в недопоставках газа в Евросоюз

Обвинения в адрес "Газпрома" о недостаточных поставках газа на рынок Европы беспочвенны и неприемлемы. Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов.

Он подчеркнул: во многие страны газа уже поставили значительно больше, чем было предусмотрено контрактами. Например, в Германию в 2021 году "Газпром" поставил 50,2 миллиарда кубометров газа. Помимо Германии, в числе стран, которым "Газпром" поставил больше газа, чем за весь 2020 год, – Болгария, Дания, Италия, Польша, Сербия, Турция, Финляндия.

Куприянов отметил: зима только начинается, а из подземных хранилищ на территории Германии уже отобрано 47 процентов газа.

Что касается транспортировки газа через территорию Украины, еще 15 декабря "Газпром" выполнил все годовые обязательства по транзитным контрактам. И транспортировка газа по данному направлению продолжается.

Западная Европа сама создает себе проблемы. "Не нужно обвинять в этом "Газпром". Пусть посмотрят на себя в зеркало", – заключил Сергей Куприянов.