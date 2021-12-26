"Омикрон" быстро вытесняет "дельту" по всему миру

Штамм коронавируса "омикрон" очень быстро распространятся по миру и вытесняет предыдущие варианты инфекции. По мнению руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.Владимира Гущина, "омикрон"-штамм может стать "живой вакциной".

"Совершенно точно штамм "омикрон" не выглядит, скажем так, вакциной. По Дании, Норвегии, Великобритании и США, мы видим, что "омикрон" очень быстро начинает вытеснять "дельту", – рассказал Гущин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее вирусолог Петр Чумаков высказывал предположение, что "омикрон" может быть создан искусственно и выступать в качестве живой вакцины.

Тем временем, "омикрон"-штамм стал доминирующим в Бельгии. Ожидается, что им будут болеть 90 процентов новых зараженных в стране еще до нового года.

В США авиакомпании продолжают отменять авиарейсы в связи с нехваткой экипажей из-за пандемии. По словам представителя United Airlines Мэдди Кинг, точной даты возобновления работы в нормальном режиме назвать невозможно. В канун католического Рождества были отменены 690 рейсов. Авиакомпании уже объявили об отмене более 250 рейсов в воскресенье.

В Доминикане выявлен первый случай заражения "омикроном". По данным Минздрава страны, пациент инфицировался о время пребывания в Южной Африке. Отмечается, что у заболевшего были легкие симптомы, он лечился амбулаторно.

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