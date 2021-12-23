"Омикрон" вытесняет все остальные штаммы COVID-19

"Омикрон" вытесняет остальные штаммы коронавируса COVID-19. К такому выводу пришли ученые из России и ЮАР.

Это кадры миссии российских специалистов Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения в ЮАР. Они провели в Южной Африке девять дней. Конструктивные диалоги и обмен опытом. Африканские специалисты ловят каждое слово российских ученых.

"У нас были организованы предметные консультации по нескольким направлениям, а именно эпидемиология, клиника и течение коронавирусной инфекции. А также особенности, связанные со штаммом "омикрон", – рассказывает заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

Всего в миссии приняли участие 20 специалистов. Они проанализировали работу южноафриканских медиков со штаммом "омикрон" в местных больницах. Россияне смогли оценить и эпидемиологические данные, которые предоставили коллеги из ЮАР. Общая картина по "омикрону" ясна – хуже всего новый штамм переносят те, кто не имеет никакой защиты от вируса.

"Сами коллеги отмечают, что тяжелее всего переносят заболевание невакцинированные, а также люди с сопутствующими заболеваниями и старшего возраста", – отмечает заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

Российские ученые доставили в Южную Африку необходимое медицинское оборудование. По итогам проведения консультаций стороны наметили и планы для дальнейшего сотрудничества вплоть до 2024 года.

"Мы сейчас планируем совместную экспедиционную работу на весну 2022 года. Кроме того, по поручению президента мы доставили 200 тест-систем российского производства на новую коронавирусную инфекцию", – подчеркивает заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

По словам специалистов из ЮАР, число заражений в стране после "омикрона" снижается так же быстро, как и выросло. Эксперты предполагают, что пик пройден. Однако это не повод забыть о вирусе.

"Омикрон" стремительно распространяется по планете. Новый штамм уже обнаружили более чем в 90 странах. В Германии "омикрон" добрался до бундестага – им заразился один из депутатов. В Берлине уже заявили: стране не избежать пятой волны коронавируса COVID-19. Работа по руководству государством для Олафа Шольца начинается с серьезных испытаний. С 28 декабря в ФРГ начнут действовать строгие ограничения. Работать в офисе и пользоваться общественным транспортом смогут только привитые или имеющие свежий тест на коронавирус.

"Новый вариант коронавируса может стать причиной большинства всех случаев заражения в Германии уже в ближайшие две недели. Причем, новая волна нагрянет с неизвестной для нас динамикой", – прогнозирует президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

А в Японии "омикрон" впервые обнаружили у местных жителей, которые не ездили за границу. Это семья в городе Осака. Пока японские специалисты затрудняются сказать, каким образом произошло заражение.

"Я хотел бы попросить жителей префектуры тщательно соблюдать меры безопасности, поскольку здесь обнаружен "омикрон". Все инфицированные сейчас находятся в больнице, у них легкое течение заболевания", – обратился к жителям губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура.

В США тем временем фиксируют тревожные показатели по статистике заболеваемости коронавирусом у детей. За минувшую неделю – 170 тысяч новых случаев. Американский лидер Джо Байден выступил с обращением к нации и еще раз призвал американцев вакцинироваться.

"Я получил свой бустерный укол, как только он стал доступен. И буквально на днях бывший президент Трамп объявил, что тоже сделал дополнительную инъекцию. Возможно, это одна из немногих вещей, в которых я с ним согласен. Люди, получившие третью прививку, защищены больше. Присоединяйтесь к ним. Присоединяйтесь к нам", – обратился к американцам президент Джо Байден.

Однако ни о каких ограничениях Байден не сообщил. Поэтому американцы уже вовсю готовятся к рождественским каникулам и путешествиям в праздничные выходные. На этом фоне вирусологи высказывают опасения. Из-за рождественских каникул количество заболевавших, в том числе детей, уже в начале 2022 года может резко пойти вверх.

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