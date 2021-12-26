Эмоции Путина вызваны угрозой безопасности – Песков

В эфире телеканала "Россия 1" представитель Кремля отметил, что когда разговор касается национальных интересов страны и ее безопасности, то президент "всегда эмоционален". Разговор шел о публикациях в иностранной прессе о заметной эмоциональности президента России Владимира Путина во время Большой пресс-конференции, когда речь зашла об Украине и расширении НАТО.

"Президент объяснил – достали! Потому что на протяжении двух последних десятилетий и даже больше нас методично обманывали", – пояснил Песков и добавил, что в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда безопасность России находится под угрозой. Угрозой дальнейшей политической и военной экспансии инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. При этом задеваются интересы Украины и других стран, ранее входивших в состав Советского Союза, отметил Песков в эксклюзивном интервью программе "Москва. Кремль. Путин"

"Фактически это вопрос жизни и смерти для нас!" – констатировал Песков.

Он указал на то, что постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом останется лишь формализация этого процесса. Поэтому, комплексно проанализировав ситуацию, российский лидер выдвинул требования.