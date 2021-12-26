Байден назвал архиепископа Туту истинным слугой Бога и народа

Президент США Джо Байден от имени своей семьи и американского народа выразил соболезнования в связи с кончиной борца с апартеидом, архиепископа, лауреата Нобелевской премии мира 1984 года Десмонда Туту. Он умер 26 декабря в возрасте 90 лет.

"В это утро после Рождества мы с разбитым сердцем узнали о кончине истинного слуги Бога и народа, южноафриканского архиепископа Десмонда Туту", – говорится в заявлении американского лидера, выдержку из которого приводит РИА Новости.

Байден назвал Туту одним из самых значимых отцов-основателей современной Южной Африки. Он вспомнил о личных встречах с архиепископом и отметил, что тот "вдохновил нашу решимость изменить политику США в отношении репрессивного режима апартеида в Южной Африке".